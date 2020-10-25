Жириновский возмутился заявлением доктора Мясникова о коронавирусе

Москва, 25 октября. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал слова доктора Александра Мясникова о вспышке заболевания COVID-19 в России. Более того, депутат призвал лишить специалиста лицензии врача, передает KP.RU.

Доктор Мясников ранее заявил, что вторая волна заболеваемости COVID-19 в РФ не связана с выездом граждан страны за границу. Он считает, что на заболеваемость влияют более серьезные факторы. Подобное мнение не понравилось Владимиру Жириновскому.

"Я бы на месте Мурашко, министра здравоохранения, отобрал бы у него диплом врача и запретил бы выступать. Ну как врач такое может заявлять?" — возмутился лидер ЛДПР.

Жириновский во время пандемии коронавируса сделал несколько заявлений, которые обсуждались в Сети. Так, например, он отказался принимать граждан, не сделавших прививку от коронавируса. На входе в его приемную были размещены еще два объявления, в одном из которых сообщалось, что вход в кабинет запрещается гражданам "с температурой и недомоганием".