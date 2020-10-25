Врачи раскрыли сроки восстановления обоняния при коронавирусной инфекции

Москва, 25 октября. Полное восстановление обоняния при коронавирусной инфекции занимает от двух недель до месяца, считают специалисты. Об этом сообщает издание "Сиб.фм".

Аносмия, или же потеря обоняния, является одним из характерных симптомов заражения COVID-19. По мнению медиков, чаще всего подобное проявление болезни встречается при легкой форме течения заболевания.

Причиной возникновения проблем с распознаванием запахов при коронавирусной инфекции является воспалительный процесс, протекающий в слизистых носа и поражающий соответствующие нервные окончания. Длительность аносмии зависит от человека. Как правило, способность воспринимать сильные запахи восстанавливается через полторы-две недели, однако особо тонкие ароматы, по мнению специалистов, заболевший может не различать.

Также вместе с потерей чувствительности к запахам часто пациенты жалуются потерю вкуса к пище. Этот симптом полностью проходит за 10-14 дней.