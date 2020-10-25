Топ-5 выдающихся побед Хабиба Нурмагомедова

Российский боец Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в которых уверенно одержал победу над всеми соперниками. Победив Джастина Гэйджи, россиянин успешно защитил чемпионский пояс в легкой весовой категории. Бой с американцем стал последним в карьере российского бойца.

Конкуренты Хабиба в обозримом будущем не смогут побить рекорд россиянина. Среди десятков поединков были наиболее яркие, которые надолго останутся в памяти зрителей. Федеральное агентство новостей приводит топ-5 боев с участием Хабиба Нурмагомедова.

Бой с Камалом Шалорусом (2012)

Дебютный поединок российского бойца в UFC. Хабиб к тому времени уже успел заявить о себе, однако ему была необходима проверка против оппонентов из сильнейшей лиги. Первым соперником Нурмагомедова стал иранец Шалорус. Россиянин уверенно одолел соперника в третьем раунде, проведя удушающий прием.

Бой с Рафаэлем Дос Аньосом (2014)

Поединок с бразильцем выдался сложным для Нурмагомедова. Он отлично смотрелся и на ногах в партере и смог одержать победу в третьем раунде. После этого Хабиб был вынужден взять двухлетний перерыв из-за травм, а Дос Аньос позже стал чемпионом UFC.

Бой с Майклом Джонсоном (2016)

Возвращение Хабиба после травмы было выдающимся — он с легкостью одолел американца Майкла Джонсона. Россиянин абсолютно доминировал в партере, благодаря чему взял верх над соперником. Именно после этого боя начали говорить, что Нурмагомедов заслуживает боя за чемпионский титул.

Бой с Конором Макгрегором (2018)

Один из самых громких боев за всю историю UFC. Ему сопутствовало множество скандалов, сначала из-за выходки Конора на автобусной стоянке, а затем массовой драки, после чего Хабиб был дисквалифицирован, накинувшись на толпу. Россиянин одолел ирландца в четвертом раунде — Макгрегор был не в силах сопротивляться болевому захвату и был вынужден просить остановить бой.

Бой с Джастином Гэйджи (2020)

Финальный поединок в профессиональной карьере Нурмагомедова. Хабиб победил американца во втором раунде, проведя успешный тейкдаун. Ему удалось защитить чемпионский пояс в легком весе. Таким образом он победил во всех 29 боях, в которых принимал участие. После этого россиянин принял решение завершить карьеру на самом пике своей формы.

Ранее российский боец ММА и видеоблогер Артем Тарасов в беседе с ФАН прокомментировал решение Хабиба закончить спортивную карьеру. Он отметил, что Нурмагомедов принял верное решение, так как будет одним из немногих, кто уйдет на пике карьеры. По словам Тарасова, Хабиб, возможно, принял самое правильное решение в жизни.