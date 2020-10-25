Выборы в местные органы власти пройдут не на всей территории Украины

Киев, 25 октября. Украинцы примут участие в выборах в местные органы власти. Голосование стартует 25 октября в восемь утра по местному времени. Местные выборы пройдут не на всей территории Украины.

В голосовании не будут принимать участие жители 10 территориальных общин Мариупольского, Бахмутского, Покровского и Волновахского районов Донецкой области. ЦИК Украины также отменил проведение выборов в восьми общинах Счастьенского и Северодонецкого районов Луганской области. Речь идет о территориях, подконтрольных Киеву.

На посты в местных органах власти претендует рекордное число кандидатов. ЦИК одобрил заявки 224 тысяч претендентов. За кресла мэров 324 городов при этом будут бороться 2,6 тысячи человек.

Одним из нововведений на предстоящих выборах будет гендерная квота. В партийных списках среди каждых пяти кандидатов должны быть минимум две женщины.