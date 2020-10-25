Депутат Александр Петров был убит наемным киллером. ФАН-ТВ

Тревожный звонок с сообщением об убийстве поступил правоохранителям в 17.38 24 октября. На садовом участке закрытого коттеджного поселка Великое сторож обнаружил тело хозяина — 61-летнего депутата городского совета Выборга Александра Петрова с огнестрельным ранением груди.

На место преступления приехала полиция и сотрудники следственного комитета. Не менее часа на территории поселка проводились следственные действия.

"На месте происшествия по факту обнаружения тела 61-летнего местного жителя под Выборгом работает следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области в составе следователей отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов следственного управления и следователей СО по городу Выборгу", — говорит Мария Добрынина, старший помощник руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области.

По данным следствия Александр Петров был убит снайпером. Тело депутата нашли в банном комплексе на берегу озера Великое. В настоящий момент рабочая версия следствия — прицельный выстрел был совершен с противоположного берега. В момент убийства рядом с депутатом не было родных, лишь работники банного комплекса, охрана, персонал.

Также следствие разрабатывает и другие версии произошедшего. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту убийства по найму.

"Кроме этой есть и другие версии, но приоритетная версия связана с уголовным делом. Проводится ряд следственных мероприятий, по результатам которых будем информировать. Осмотр ведется обширный и он еще не закончен до конца. В светлое время суток мы продолжим осмотр", — заявил Сергей Сазин, генерал-лейтенант юстиции.

Сын убитого, Российский гонщик Формулы-1 Виталий Петров в момент покушения находился на гонках F1 в Португалии. Узнав о смерти отца, он отказался быть стюардом гран-при Португалии.

В социальных сетях Виталию Петрову выражают соболезнования и слова поддержки.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Павел Воробьев высказался относительно предполагаемых мотивов убийства. По его словам, причиной мог стать передел сфер влияния. Покойный имел ощутимый вес и влиял на многие политические события, происходящие в Выборге.

Также известно, что погибший был совладельцем ОАО "Выборгского судостроительного завода" и ЗАО "Выборгской топливной компании" и возглавлял спортивное общество "Фаворит".