Озвучена основная версия убийства депутата Петрова под Выборгом

Санкт-Петербург, 25 октября. Руководитель Следственного управления СК РФ по Ленинградской области Сергей Сазин назвал основную версию убийства депутата и бизнесмена Александра Петрова под Выборгом.

"Осмотрен труп, заканчивается осмотр комплекса банного, где произошло данное трагическое событие. Будет осмотрен жилой дом и вообще вся территория", — комментирует руководитель СУ СК РФ по Ленинградской области.

Сазин сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство по найму".

"Сейчас у нас есть рабочая версия, что выстрел производился с противоположного берега реки, это довольно большое расстояние. Вечернее время, прицельный выстрел", — отмечает Сазин.

Сформировано несколько следственных групп, которые работают на месте происшествия. По словам Сазина, рассматриваются и другие версии убийства, однако приоритетным остается заказное убийство.