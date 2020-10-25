Мисмари отметил приверженность ЛНА мирному соглашению

Тобрук, 25 октября. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари провел очередную пресс-конференцию. В своей речи он отметил, что армия Халифы Хафтара полностью привержена Женевскому соглашению.

"Мы являемся важной частью Женевского соглашения о прекращении огня в Ливии. Женевское соглашение соответствует нашим целям борьбы с терроризмом", — заявил Мисмари.

По его словам, теперь соблюдение перемирия зависит от другой стороны. Он подчеркнул, что Женевскому соглашению требуется крупный гарант для соблюдения всех норм.

"Эрдоган — единственный, кто отвергает соглашение о прекращении огня в Ливии. Ему пора покинуть Ливию", — отметил представитель ЛНА.

Мисмари выразил надежду, что соглашение ускорит политическое урегулирование ливийского конфликта. Он отмечает, что ЛНА ожидает объединения всех военных учреждений Ливии под своим руководством.