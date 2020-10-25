Боец ММА Тарасов назвал правильным решение Хабиба закончить карьеру

Москва, 25 октября. Боец ММА и блогер Артем Тарасов в беседе с корреспондентом ФАН поделился впечатлениями после последнего боя Хабиба Нурмагомедова. Как отмечает Тарасов, боец принял правильное решение, завершив карьеру на пике формы.

Ранее Хабиб Нурмагомедов победил американского бойца Джастина Гейджи в поединке на турнире UFC 254. После боя россиянин заявил о завершении профессиональной карьеры. По словам Хабиба, причиной такого решения стала смерть его отца — Абдулманапа Нурмагомедова.

"Я видел Хабиба версии 2.0, которая очень порадовала. Он разнес соперника во всех аспектах. Не ожидал такого поворота событий, что так легко он победит. Очень крутой бой", — комментирует Тарасов.

Как отмечает боец, тот факт, что это последний бой Хабиба, расстраивает и огорчает. Но по мнению Тарасова, Хабиб принял верное решение.

"Нужно всегда уходить вовремя и уметь уходить. Возможно Хабиб один из тех первых людей, который уйдет на пике своей карьеры, а не как многие, как например, Мохаммед Али или Майк Тайсон, которые уходили, когда уже проигрывали. Возможно, это самое правильное решение в его жизни", — говорит Артем Тарасов.

Отметим, Хабиб Нурмагомедов защитил звание чемпиона UFC в легком весе. Данная победа стала 29-й по счету в профессиональной карьере российского бойца.