Депутат Воробьев об убийстве Петрова: "Это — передел сфер влияния"

Санкт-Петербург, 24 октября. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Павел Воробьев в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал резонансное убийство депутата и предпринимателя Александра Петрова в Выборге.

"Это один из достаточно авторитетных в Выборге людей, который занимался спортом и возглавлял "Фаворит" (спортивное общество в Выборге. — Прим. ФАН). Будем откровенно говорить, влиял на многие политические события, происходящие в Выборге и окрестностях", — говорит Воробьев.

По словам парламентария, причиной инцидента мог стать передел сфер влияния в регионе.

"Безусловно, это передел влияния. Передел экономического и политического влияния в таком крупном районе, достаточно крупной области РФ", — резюмировал депутат Заксобрания Ленобласти.

Тело Александра Петрова было обнаружено сторожем 24 октября в коттеджном поселке под Выборгом. Согласно данным источника из Следственного комитета РФ, депутат мог быть застрелен снайпером. Также источник сообщал ФАН, что был зафиксирован один выстрел, который пришелся в сердце чиновника.

Александр Петров является отцом известного автогонщика Формулы-1 Виталия Петрова. Из-за смерти отца спортсмен отказался быть стюардом Гран-при Португалии.