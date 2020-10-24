Петров отказался быть стюардом Гран-при Португалии из-за смерти отца

Санкт-Петербург, 24 октября. Гонщик Виталий Петров не будет стюардом Гран-при Португалии Формулы-1. Такое решение он принял после новости о смерти своего отца Александра Петрова, передает "Чемпионат".

Александр Петров погиб в Выборгском районе после покушения на него. В связи с этим его сын Виталий отказался продолжать исполнять обязанности стюарда в оставшейся части гоночного уик-энда. Свой уход гонщик объяснил личными обстоятельствами, передает издание.

Вместо Петрова место стюарда займет его коллега Брунно Коррейя. Соответствующую информацию подтвердили в Международной автомобильной федерации.