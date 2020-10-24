Источник в СК: депутат Петров мог быть убит снайпером

Санкт-Петербург, 24 октября. Источники в Следственном комитете РФ сообщили ФАН, что в деле об убийстве депутата Александра Петрова рассматривается версия со снайпером.

Отмечается, что убийство депутата и предпринимателя произошло на его садовом участке на берегу водоема.

"На месте происшествия по факту обнаружения тела 61-летнего местного жителя под Выборгом работает следственно-оперативная группа под руководством руководтеля следственного управления СК РФ по ЛО в составе следователей отдела по расследованию особо важных дел, следователей-криминалистов следственного управления и следователей СО по городу Выборгу", — сообщила помощник руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области Мария Добрынина.

На месте инцидента работают правоохранительные органы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.