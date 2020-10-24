Депутат Петров погиб из-за выстрела в сердце

Санкт-Петербург, 24 октября. Депутат городского совета Выборга Александр Петров был застрелен в коттеджном поселке под Выборгом. По информации источника ФАН, предположительно выстрел пришелся прямо в сердце чиновника.

Также сообщается, что убийство бизнесмена произошло на его садовом участке на берегу водоема.

Информацию о стрельбе в дежурную часть полиции направил сторож коттеджного поселка, он и нашел тело совладельца ОАО «Выборгского судостроительного завода» и ЗАО «Выборгской топливной компании».

«Бизнесмен был убит одним выстрелом, предположительно в район сердца», — сообщает источник ФАН.

Правоохранители работают на месте происшествия, обстоятельства случившегося выясняются.