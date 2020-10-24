Адвокат объяснил, почему Харламова и Асмус ждет конфликт из-за имущества

Москва, 24 октября. Специалист по семейным делам Георгий Турин, объяснил, почему известного юмориста Гарика Харламова и актрису Кристину Асмус ждет конфликт при разделе имущества.

О разводе звездная пара заявила еще 22 июля. Тогда фанаты, общественники и даже психологи включились в ярые дискуссии на эту тему, называя разрыв фиктивным. Однако с течением времени жизненные реалии выходят на первый план и сомнения о том, что пара рассталась, возникают все реже.

Ведущий, юморист Павел Воля намекнул в новом выпуске Comedy Club на проблемы шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус при разделе имущества.

«Давай не будем при Харламове. Ему бы полдома вернуть», — неожиданно бросил со сцены стендап-комик.

Несмотря на то, что экс-влюбленные твердят о том, что их разрыв прошел без скандалов, они остались в хороших дружеских отношениях, многие считают, что решать серьезные разногласия экс-супругам еще предстоит.

Так, специалист по семейным делам Георгий Турин считает, что артистам не стоит заниматься разделом имущества самостоятельно.

«В любом случае паре необходимо воспользоваться услугами юриста. Хорошие отношения зачастую сохраняются до тех пор, пока дело не доходит до недвижимости. А у артистов она есть. Как показывает опыт, такие вопросы лучше не решать самим, иначе это закончится, как и все ранее известные нам истории ссорами и громкими скандалами», — заметил эксперт.

Развод российского комика Гарика Харламова с актрисой Кристиной Асмус стал одним из самых обсуждаемых в мире шоу-бизнеса в этом году. Недавно юморист честно рассказал, что ради общего ребенка они с экс-супругой решили сохранить дружеские отношения.