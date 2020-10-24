Депутат Александр Петров убит одним выстрелом

Санкт-Петербург, 24 октября. Депутат городского совета Выборга и совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания» Александр Петров был убит в результате одного выстрела. Об этом сообщает источник ФАН.
Происшествие случилось в коттеджном поселке под Выборгом. Стрельбу в конце одной из улиц услышал сторож, он и обнаружил тело Петрова. Мужчина был без сознания.
«В дежурную часть сообщение поступило в 17.39. На данный момент на месте происшествия работает оперативная группа, обстоятельства выясняются», — сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.