Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Депутат Александр Петров убит одним выстрелом

50

Депутат Александр Петров убит одним выстрелом

Санкт-Петербург, 24 октября. Депутат городского совета Выборга и совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания» Александр Петров был убит в результате одного выстрела. Об этом сообщает источник ФАН.

Происшествие случилось в коттеджном поселке под Выборгом. Стрельбу в конце одной из улиц услышал сторож, он и обнаружил тело Петрова. Мужчина был без сознания.

«В дежурную часть сообщение поступило в 17.39. На данный момент на месте происшествия работает оперативная группа, обстоятельства выясняются», — сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.   

Источник: Федеральное агентство новостей
Новости партнеров