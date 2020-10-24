Танкер может затонуть после взрыва в Азовском море

Краснодар, 24 октября. Специалисты сообщили, что танкер, на борту которого произошел взрыв, может затонуть. Об этом рассказали в Росморречфлоте, пишет РИА Новости.

ЧП случилось на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", который шел в Ростов-на-Дону. Десять человек оказались спасены, троих пока не удалось обнаружить, они упали за борт. По данным ведомства, причиной взрыва стал пожар.

К судну направили спасательные судна. Танкер после происшествия сильно накренился, поэтому есть вероятность, что он пойдет ко дну. Обстановка уточняется.