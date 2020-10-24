Месторождение нефти Амаль в Ливии возобновило работу

Амаль, 24 октября. Компания "Аль-Харудж" надеется возобновить добычу нефти в 6000 баррелей в сутки на месторождении Амаль в Ливии, сообщает канал "218".

Представители нефтяной компании возобновили добычу нефтепродуктов на месторождении Амаль. В настоящий момент скорость добычи достигает 2000 баррелей в сутки. Руководство компании "Аль-Харудж" планирует поднять этот показатель в три раза — до 6000 баррелей в сутки.

Группа техников и инженеров продолжает работу на месторождении. До января 2020 года на месторождении добывали от 35 до 40 тысяч баррелей в сутки, однако статус форс-мажора заставил нефтекомпанию прекратить добычу.

В пятницу, 23 октября, ННК Ливии сняла статуса форс-мажора с портов Ас-Сидра и Рас-Лануф, пишет Федеральное агентство новостей.