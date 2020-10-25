Лавров и Мухаммед аль-Тани обсудили ситуацию в Ливии и Сирии

Москва, 25 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с катарским коллегой Мухаммедом Бен Абдель Рахманом аль-Тани, пишет Arabic.rt.

Телефонный разговор глав МИД РФ и Катара произошел в субботу, 24 октября. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам в Северной Африке и на Ближнем Востоке — ситуации в Ливии и Сирии. Сергей Лавров и Мухаммед аль-Тани подчеркнули стремление Москвы и Дохи в продолжении диалога по политическому урегулированию кризисов в двух регионах Ближнего Востока.

Российский министр подчеркнул важность продолжения согласованных шагов по обеспечению поступательного развития отношений России и Катара на основе заключенных договоренностей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что представители Востока и Запада Ливии подписали соглашение о постоянном прекращении огня 23 октября. Документ позволит прекратить конфликт и остановить кровопролитие.