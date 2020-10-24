Тело Петрова обнаружил сторож

Санкт-Петербург, 24 октября. Депутат городского совета Выборга и совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания» найден мертвым в коттеджном поселке под Выборгом. Тело чиновника обнаружил сторож, об этом сообщает источник ФАН.

Тревожный звонок от сторожа поступил в 17:39.

«Мужчину подстрелили в коттеджном поселке, он был сознания. Обстоятельства происшествия выясняются», — отметили в ГУ МВД.

Ранее сообщалось, отец первого российского гонщика «Формулы-1» Александр Петров найден мертвым.