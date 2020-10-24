Реальная угроза: как власти стран ЕС спасают Европу от коронавируса

ФАН рассказывает, что сейчас происходит в европейских странах на фоне пандемии коронавируса.

Смертельный вирус распространяется по Европе с молниеносной скоростью, в связи с чем власти стран ЕС вводят дополнительные ограничительные меры: закрываются рестораны и магазины, ученики переводятся на дистанционное обучение, отменяются крупные ярмарки и даже вводится комендантский час.

С тем, что сейчас происходит в странах Европы, какие государства сильнее страдают от пандемии COVID-19, разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Франция

Франция переживает худшие времена за все время эпидемии. Суточная заболеваемость преодолела отметку в 40 тысяч зараженных. Статистика неумолимо растет, поэтому французским властям приходится идти на крайние меры и вводить жесткие ограничения.

На фоне активной второй волны президент Эммануэль Макрон сначала заявил о введении комендантского часа в нескольких городах: Париже, Лионе, Лилле, Тулузе и Марселе. После ухудшения ситуации по всей стране было принято новое решение — ввести ночной комендантский час для 54 департаментов страны. На этой территории проживет 46 миллионов человек, отметим, что 67 миллионов — население всей Франции. Все эти районы будут закрыты с 21.00 до 06.00. Такое ограничение будет продолжаться около полутора месяцев. За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф в размере 135 евро, за повторный проступок нарушитель будет должен заплатить аж 3750 евро. Бары, рестораны, ярмарки и выставки не работают в стране даже днем, а в университеты запрещено пускать больше 50% студентов-очников. Общественный транспорт работает без особых изменений.

23 октября в стране был побит очередной рекорд — за сутки заболели 42 668 человек. Всего за все время пандемии во Франции зафиксировали уже 1 041 075 случаев заражения. Общее число смертей достигло 34 508 человек.

Польша

Из-за обострившейся ситуации с коронавирусом Польша решила уйти в "красную зону" с 24 октября. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Новые правила подразумевают переход учеников с четвертого по восьмой класс на полностью дистанционное обучение. С 8.00 до 16.00 дети до 16 лет смогут выходить на улицу только под присмотром взрослых. В стране также запретили собираться группами более пяти человек. На две недели отправятся в отпуск рестораны, бары и кафе. Срок могут продлить. Пожилые граждане от 70 лет смогут перемещаться по стране только в самых необходимых целях: в магазин или больницу. В общественном транспорте не должно находиться более 30% пассажиров. Ношение маски обязательно везде, в том числе и на улице.

"Мы должны научиться жить с эпидемией, пока не будет изобретена вакцина", — обратился к гражданам Моравецкий.

За последние сутки в стране заболели 13 628 человек. Для такой небольшой страны это внушительная цифра. За все время пандемии в Польше зафиксировали 241 946 случаев заражения. Умер 4 351 человек.

Чехия

Тревожная обстановка с коронавирусом и в Чехии. Правительство страны объявило локдаун из-за ухудшения ситуации. Накануне в Чехии впервые с начала пандемии выявили более 15 тысяч инфицированных, что критично для маленького государства. Чехия полностью перешла в "красную зону", хотя ранее пять регионов страны находились еще на оранжевом уровне. Эксперты заявляют, что уже невозможно отслеживать вирус, так как источники заражения больше не поддаются контролю.

С 22 октября закрылись все магазины розничной торговли и предприятия сферы услуг. Отели больше не принимают граждан, приехавших на отдых или по делам. Продолжают работу только продуктовые и хозяйственные магазины, а также больницы и аптеки. Отключены даже бесплатные сети Wi-Fi, чтобы люди не задерживались в помещениях. Гражданам разрешено выходить на улицу в нескольких случаях: передвижения возможны на работу, в больницу или в гости к родственнику, который нуждается в особом уходе. Глава чешского Минздрава Роман Примула заявил, что если жители не будут придерживаться необходимых правил, то в ноябре система здравоохранения достигнет пределов: больницы не смогут принимать коронавирусных больных из-за дефицита коек.

Минздрав страны сообщает, что за последние сутки в стране заразились 15 252 человека. Всего за время пандемии в Чехии заболели 238 323 человека. Погиб 1971 человек.

Ирландия

Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая во второй раз вернулась к локдауну, после примеру скандинавов последовала Чехия. Локдаун представляет собой изоляцию и запрет собираться компаниями.

Граждане не должны отходить от места проживания дальше, чем на пять километров. Ездить на работу можно только отдельным категориям служащих. Заведениям общепита и барам разрешено функционировать, но только на вынос. В стране для посещения работают только продовольственные магазины и аптеки. Наполняемость общественного транспорта не должна превышать 25% всего пассажирского потока. Карантин продлится в стране до начала декабря. Что удивительно, общеобразовательные школы при таких жестких ограничениях закрывать не стали.

Всего в Ирландии подтвердили 55 261 случай заболевания. За последние сутки коронавирус обнаружили у 785 человек.

Германия

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в обращении к народу заявила, что Германию ждут "тяжелые месяцы". Меркель призвала немцев относиться к пандемии дисциплинированно и воздержаться от необязательных праздников и ненужных поездок.

"Какой будет зима, каким будет наше Рождество, мы решим в ближайшие дни и недели", — сказала Меркель.

Власти Германии постепенно ужесточают меры, но пока не хотят вводить в стране локдаун. Бары, рестораны и кафе работают в обычном режиме. По всей Германии действует масочный режим. Штраф при несоблюдении правил составляет от 50 до 500 евро в зависимости от региона. Также в ФРГ штрафуют тех граждан, которые при посещении общественных мест оставляют неверные контактные данные. В этом случае физическим лицам придется заплатить 50 евро, а организациям, которые не распознали ложную информацию, раскошелиться на 1000 евро.

За последние сутки в Германии обнаружили 22 236 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране заболели 426 110 человек. Зафиксировано 10 010 летальных исходов.

Испания

В Испании заявили, что пандемия коронавируса превратилась для страны в "настоящую угрозу". Глава Минздрава Сальвадор Илья признался, что в некоторых регионах эпидемия "перестала поддаваться контролю". Ранее в стране был введен обязательный масочный режим. Изолированы города Мадрид, Саламанка, Бургос и Аранда-Дуэро. Власти государства думают о введении комендантского часа.

За последние сутки в Испании выявили 19 851 случай заболевания. Всего с начала пандемии заболели 1 046 132 человека. Скончались 34 752 жителя страны.

Италия

В Италии коронавирус тоже прилично бушует. Власти продлили режим чрезвычайного положения на территории всей страны до 31 января 2021 года. Таким образом, режим ЧС в стране в целом продлится ровно год.

Также с пятницы вслед за Ломбардией и Кампанией комендантский час ввели в столичном регионе. Жители не смогут выйти на улицу без уважительной причины с полуночи до пяти утра. Правительство Италии рассматривает закрытие границ между регионами, также власти хотят закрыть предприятия, которые не являются жизненно необходимыми.

По состоянию на 24 октября всего в Италии выявили 504 509 зараженных. Общее число смертей составило 37 210 человек. За последние сутки заболели 19 640 человек.

Великобритания

20 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на выступлении в парламенте объявил о серии новых ограничений в стране из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Он предупредил, что ограничения могут продлиться полгода, также Джонсон не исключает введения более жестких мер. Новые правила касаются прежде всего Англии.

"Коронавирус будет распространяться быстрей по мере того, как осень будет перетекать в зиму. Поэтому действовать мы должны уже сейчас", — сказал Джонсон.

Кафе, рестораны и пабы теперь закрываются в стране в 10 вечера. Маски должны носить все работники заведений общественного питания. Также Джонсон попросил граждан реже собираться компаниями. Вместе с ужесточением мер увеличиваются и штрафы: за отсутствие маски в общественном месте нарушители заплатят 200 фунтов стерлингов.

За последние сутки в Великобритании коронавирусом заразились 20 559 человек. За всю пандемию заболевание подтвердили у 834 029 человек. Зарегистрирован 44 661 летальный исход.

Новая коронавирусная инфекция продолжает распространяться. По состоянию на 24 октября всего в мире заболели 42 202 245 человек. Погибли 1 144 145 инфицированных. Полностью выздоровели 28 551 855 пациентов.

Российские медики за последние сутки выявили 16 521 случай коронавируса. Новые заражения подтвердились в 85 регионах страны.