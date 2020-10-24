Выборг, 24 октября. Известный предприниматель и депутат Александр Петров был застрелен в Выборге. Его сын отказался комментировать инцидент, пишут "Невские новости".

Неизвестный напал на депутата и бизнесмена Александра Петрова в Выборге Ленинградской области, выстрелив в него из неустановленного оружия. Предприниматель получил травмы, несовместимые с жизнью. Его сын Виталий Петров не стал давать никаких комментариев по поводу смерти отца, передают "Невские новости".

Уточняется, что молодой человек известен как автогонщик. Он выступает под псевдонимом "Выборгская ракета" и сейчас является стюардом на Гран-при Португалии F1.

Петрова обстреляли около шести вечера 24 октября, сообщает источник 47News. По предварительным данным, мужчину нашли без признаков жизни в его коттедже в поселке Великое под Выборгом. Туда отправились сотрудники правоохранительных органов. Информация о стрелке и иные обстоятельства инцидента уточняются.