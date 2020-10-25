Сивков рассказал, за счет чего «гиперзвуковое» ПВО РФ обогнало США на 10 лет

Москва, 24 октября. Новейший российский зенитный ракетный комплекс С-300B4 сможет противостоять не только современным оружейным системам Запада, но и перспективным разработкам, которые еще не были приняты на вооружение. К такому выводу пришел известный военный эксперт, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков, комментируя успешные испытания нового российского противоракетного комплекса С-300B4. В интервью информационному агентству НСН он подробно рассказал о характеристиках нового вооружения, а также объяснил за счет чего "гиперзвуковое" ПВО РФ смогло обогнать комплексы США на 10 лет.

Сивков напомнил, что Россия является единственной страной, на вооружении которой уже стоят боевые гиперзвуковые ракеты. Однако уже через несколько лет ситуация серьезно изменится, когда страны НАТО будут обладать аналогичным оружием. Однако, разработав комплекс ПВО С-300B4, Россия обогнала США на 10 лет и защитила свои территории от удара подобными системами.

"В Штатах чуть позже гиперзвуковые ракеты могут появиться — лет через десять. А мы к тому моменту будем иметь средства ПВО, способные их сбивать", — заявил Сивков.

Военный эксперт рассказал, за счет чего «гиперзвуковое» ПВО РФ обогнало США на 10 лет. Российский комплекс С-300B4 уже сейчас способен совершать перехват гиперзвуковых ракет противника. Однако операторам необходимо обеспечить вывод снаряда на цель, которая движется с гиперзвуковой скоростью.

"Это делается с помощью специальных методов обработки сигнала. Второй момент о боевой части — это направление разлета осколков при поражении цели", — заметил военный эксперт.

Сивков обратил внимание, что удачный перехват можно реализовать при условии, если ракета будет лететь на скорости около 5 Махов. Кроме того, С-300B4 может уничтожить и маневрирующие ракеты, но в таком случае придется проводить корректировку траектории полета.

Ранее Сивков рассказал, как Россия ответит на ядерный удар США, который может быть нанесен с территории Германии. Он назвал подобные действия Вашингтона "самоубийственным шагом".