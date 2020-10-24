Озвучен новый прогноз победы над коронавирусом в России

Москва, 24 октября. Новый прогноз победы над сложившейся эпидемиологической обстановкой в России дали в центре имени Гамалеи.

Россиянам следует ожидать стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией к лету 2021 года. Результата удастся достигнуть за счет вакцинации населения страны и усиления масочного режима. Такое мнение журналистам высказал вирусолог, сотрудник центра Гамалеи Виктор Зуев.

Такие заболевания, как коронавирусная инфекция, плохо переносят тепло. Поэтому к июлю будущего года эпидемиологическая обстановка должны прийти в норму, считает Зуев. Он рассказал об этом в комментарии "Парламентской газете". К тому же, число перенесших болезнь граждан увеличивается, как и процент бессимптомных носителей COVID-19, заключил специалист.

Сейчас увеличение числа случаев COVID-19 связано с возвращением из отпусков и началом учебного года, напомнил специалист. За минувшие сутки российские медики выявили 16 521 новый случай коронавирусной инфекции. Актуальные сведения о борьбе с распространением заболевания следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.