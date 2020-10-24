Развенчаны три самых популярных мифа о молоке

Пекин, 24 октября. Самые популярные мифы о молоке опровергли в Китае. Что нужно знать об этом продукте, рассказали авторы публикации в Science and Technology Daily.

Употребление молока на голодный желудок не вредит здоровью, как считалось ранее. Более того, сывороточный белок оказывает антибактериальный эффект. Он предотвращает воспаление слизистой оболочки. Пить молоко на голодный желудок не следует тем, что страдает непереносимостью лактозы. В противном случае возможны вздутие живота и диарея.

Некоторые люди полагают, что с помощью молока можно отбелить кожу лица, но это не так. Тем не менее маска на основе этого продукта полезна для кожи. Она обладает охлаждающим и увлажняющим эффектом. Суждение, что молоко после кипячения становится вредным, также оказалось мифом.