Леонков объяснил, почему Турция не боится "дразнить" США запусками С-400

Москва, 24 октября. Турция продолжит проводить тестовые запуски российского зенитно-ракетного комплекса С-400, несмотря на позицию и угрозы со стороны США. К такому выводу пришел известный российский эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об очередном этапе испытаний систем ПВО. В интервью информационному порталу Baltnews Леонков объяснил, почему Анкара не поддается на угрозы со стороны Вашингтона, а также рассказал о подоплеке турецко-американского противостояния.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует продолжить испытательные тесты российского комплекса ПВО С-400, а также принять его на вооружение, несмотря на американскую позицию по данному вопросу. Он обратил внимание, что власти страны не намерены спрашивать у Вашингтона разрешение на проведения подобных маневров.

Леонков, комментируя слова Эрдогана, объяснил, почему Турция не боится "дразнить" США запусками С-400. Он обратил внимание, что конфликт, который возник между Анкарой и Вашингтоном, является политически мотивированным. В качестве примера можно привести ситуацию с другой страной НАТО — Грецией, у которой на вооружении стоят российские комплексы С-300. Несмотря на это американские власти не предъявляют каких-либо претензий Афинам, а система ПВО отлично подходит для структуры обороны Североатлантического альянса.

"Все лежит в политической плоскости, то есть Вашингтон хочет оказать давление на Турцию, которая пытается сейчас разыгрывать свою роль с Грецией, Францией, а также в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Она делает это все наглее и наглее", — объяснил Леонков.

По словам военного эксперта, Турция не боится политического противостояния с США, поскольку понимает, что Вашингтон, вероятнее всего, не захочет усугублять ситуацию в НАТО и вводить санкции против Анкары. Поэтому турецкие власти фактически игнорируют все американские угрозы и продолжают проводить испытания комплекса.

Ранее Леонков высказался о планах Киева по строительству новых военно-морских баз на побережье Черного моря. Он обратил внимание, что подобными действиями Украина лишь укрепит позиции США и Великобритании в регионе.