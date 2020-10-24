Отец первого российского пилота "Формулы-1" найден мертвым под Выборгом

Санкт-Петербург, 24 октября. Отец первого российского гонщика "Формулы-1" Александр Петров найден мертвым в коттеджном поселке под Выборгом, сообщает источник ФАН.

По предварительным данным, мужчину расстреляли. Все обстоятельства произошедшего уточняются. Петров был депутатом городского совета Выборга и совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод" и ЗАО "Выборгская топливная компания". Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сын Александра Петрова, Виталий Петров, был первым российским автогонщиком, выступившим на "Формуле-1" в качестве основного пилота.