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Тимати дал годовалому сыну урок игры на рояле

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Тимати дал годовалому сыну урок игры на рояле

Москва, 24 октября. Основатель Black Star Тимур Юнусов, он же Тимати, показал ролик со своим сыном Ратмиром. Вместе с наследником певец музицировал на рояле.

Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой, но продолжает исправно исполнять обязанности отца. Он навещает своего сына Ратмира. В одну из таких встреч рэпер дал мальчику урок игры на рояле.

Ратмир, которому в середине октября исполнился год, едва стоит на ногах. При этом он интересуется звуками, которые Тимати извлекает из инструмента. Видео опубликовано в фан-аккаунте Решетовой в Instagram.

Тимати дал годовалому сыну урок игры на рояле

"Папа, ты хоть играть умеешь?" — произносит Решетова за кадром.

Ратмир одной рукой держится за фортепиано, второй — стучит по клавишам. Забавная какофония умилила подписчиков. Они уверены, что такое раннее развитие ребенка поможет ему найти себя в музыке.

"Такой сладкий малыш!"

"Просто вкусная булочка", — пишут довольные зрелищем фанатки.

Напомним, в сентябре Решетова объявила о расставании с Тимати. Они не стали объяснять причину разрыва и не выносили на публику проблемы в семье. Однако фанаты предположили, что это очередной пиар.

Возможно, Решетова и Тимати захотели подогреть интерес поклонников, как это сделали рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова. Поклонники подсчитали, что тема развода ежемесячно приносила Самойловой не менее 12 миллионов рублей. У нее увеличилось количество подписчиков в Instagram, а ценник на рекламу в соцсетях поднялся до 1,8 млн рублей за публикацию.

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