Воля едко высказался о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус

Москва, 24 октября. Юморист, шоумен Павел Воля в новом выпуске шоу Comedy Club едко высказался о разводе коллеги Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.

Шоумен со сцены пошутил над блогером Давидом Манукяном. Некоторые недоброжелатели считают, что возлюбленный певицы Ольги Бузовой обязан популярностью именно ей. Интернет-пользователи уверены, что исполнительница нужна ему только ради пиара. Воля поинтересовался у Манукяна, каково ему жить "под каблуком".

"Я мужчина, который любит свою женщину по-настоящему", — попытался парировать Манукян.

В перепалке затронут был развод Харламова с Асмус, вокруг которого ходит множество слухов. Фанаты гадают, что на самом деле стало причиной расставания звездной пары. Воля со сцены высказал свое мнение.

"Давай не будем при Харламове. Ему бы полдома вернуть", — сказал шоумен.

Обсуждать развод Харламова и Асмус стали не только фанаты и коллеги, но и психологи. Семейный психотерапевт Наталья Наумова считает, что расставание пары негативно скажется, в первую очередь, на их ребенке. Актеры воспитывают шестилетнюю дочь Анастасию. Несмотря на то, что экс-супруги избежали вражды и продолжают общаться, девочке говорить о разводе они не собираются.