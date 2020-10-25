Боевики похитили главу Отдела по борьбе с незаконной миграцией в Таджуре

Таджур, 24 октября. Группа вооруженных людей похитила начальника Отдела по борьбе с незаконной миграцией Нураддина Курайли в Таджуре, пишет канал «219» в Facebook.

Неизвестные с оружием в руках поджидали его у дома. Причина захвата полковника пока неизвестна. Не исключено, что именно его род деятельности мог повлиять на похищение. Местонахождение полковника до сих пор не установлено.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что боевики RADA похитили командующего Береговой охраной в городе Аз-Завия Абд ар-Рахмана Милада, известного по прозвищу аль-Биджа. Его вытащили из машины и увезли в неизвестном направлении.