Турция отреагировала на обвинения США и НАТО из-за покупки С-400

Анкара, 24 октября. Турция призвала своих союзников по НАТО предложить "альтернативные решения" вместо критики в связи с приобретением российских комплексов С-400 "Триумф".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что турецкие военные испытали российский комплекс С-400. Позднее США раскритиковали Анкару за проведение испытаний.

В Минобороны Турции призвали США и НАТО не разрушать отношения с Анкарой, а также посоветовали сосредоточиться на поиске дополнительных технических мер, которые смогут стать альтернативой С-400.

Стоит отметить, что в 2017 году Анкара купила у Москвы четыре дивизиона С-400. Покупка спровоцировала противоречия между Турцией и США. Вашингтон пытался сорвать сделку, призывая Анкару отказаться от приобретения С-400 в пользу американских комплексов Patriot. При этом Вашингтон угрожал Турции отменой поставок истребителей F-35. Позднее в США заявили, что продолжат сотрудничество с Турцией в военной сфере, однако оно будет ограничено.