Звезда «Маргоши» заподозрила у Панина психические отклонения

Москва, 24 октября. Звезда сериала "Маргоша", актриса Мария Берсенева заподозрила у коллеги Алексея Панина психические отклонения. О своих догадках она рассказала в интервью для YouTube-канала "Звездач".

Берсенева не попадала в громкие скандалы, но ее имя регулярно появляется в прессе, причем рядом с фамилией Панина. Поклонники считают, что актеры состоят в отношениях, но звезда "Маргоши" всячески опровергает эти слухи. Актриса подчеркнула, что знакома с Паниным и даже снималась с ним в телевизионном шоу. Однако более их ничего не связывает.

Берсенева вспомнила, что познакомилась с Паниным, когда он был известным, востребованным актером. Теперь же артист, по ее мнению, ведет себя неадекватно.

"Честно скажу, мне его жалко. Это какие-то нарушения в психике, отклонения, если человек ведет себя так, записывает подобные ролики. Видимо, это те медные трубы, которые Алексей не прошел", — сказала Берсенева.

Она подчеркнула, что никогда не снималась с Паниным в видео для взрослых, что ей также приписывают в Сети.

"Меня там на этих роликах якобы определяют по форме ногтей. <...> Я бы ни за что в таком не поучаствовала", — подчеркнула актриса.

Берсенева призналась, что в настоящее время счастлива в отношениях. Своего возлюбленного она называет "идеальным избранником", но не стремится в подробностях рассказывать о нем в интервью.

Панин недавно переехал в Испанию, где собирается "начать жить заново". Актеру приятно, что за границей его мало кто знает. Он уже попробовал себя в качестве мойщика машин и отдохнул на нудистском пляже.