Россия откажет Белоруссии в финансовой поддержке из-за отсутствия реформ

Москва, 24 октября. Россия планирует продолжать финансовую поддержку Белоруссии только в случае принятия Минском дополнительных политических и экономических реформ. Свое мнение высказал известный украинский политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, комментируя ситуацию Республике в интервью информационному изданию «Украина.ру».

Эксперт обратил внимание, что Москва и Минск пришли к некоему соглашению, согласно которого интеграция в рамках Союзного государства России и Белоруссии должна ускориться, а белорусские власти примут решение по осуществлению ряда реформ.

Ранее Минск создал специальную стратегию по выводу страны из кризиса. Речь идет о документе, который устанавливает реализацию государственных реформ и принятие поправок в Основной закон Белоруссии, ослабляющих власть президента Республики в пользу правительства и парламента. После изменения Конституции в стране должны пройти новые президентские и парламентские выборы.

Ростислав Ищенко, комментируя реформы, предложенные белорусскими властями, рассказал об условиях продолжения Россией поддержки Белоруссии. Он заявил, что Минск может больше не рассчитывать на финансовую поддержку России, если реформы не будут осуществлены.

«А что должно делать российское руководство? Очень много было разговоров на эту тему. Понятно, что, когда Лукашенко приедет за следующими деньгами, у него спросят, где реформы. И скорее всего ничего ему не дадут», – резюмировал Ищенко.

Ранее Александр Лукашенко высказался об интеграции России и Белоруссии в Союзное государство. Во время встречи с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным он заявил, что вокруг подобного формата возникла «непростая ситуация».