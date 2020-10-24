Глюкоза показала сногсшибательную фигуру возле бунгало на Мальдивах

Мале, 24 октября. Певица Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Ионова, показала поклонникам, как правильно отдыхать на Мальдивах. Звезда надела сексуальный красный купальник и сфотографировалась возле гигантской зеленой бутылки.

Звезда призналась в Instagram, что ей было очень сложно настроиться на отдых. Она добавила, отдых в такое сложное время — это "наглость".

По словам Глюкозы, она много работала и заслужила небольшую передышку. Но когда настало время отпуска, звезда неожиданно заболела коронавирусом. Вместо отдыха на пляже она находилась в самоизоляции, чтобы не заразить членов своей семьи

Она пожелала всем подписчикам крепкого здоровья и попросила "благословить" ее отпуск на Мальдивах. По мнению артистки, добрые пожелания ее "подбодрят".

Звезда показала, как развлекается на островах посреди Индийского океана. Она нашла интересную локацию — кафе-бунгало с декоративными бутылками. На этом фоне ее фигура выглядела сногсшибательно.

"С гордо поднятой... чем?" - пошутила Глюкоза, намекнув на свои ягодицы.

Российская певица Вера Брежнева поддержала Глюкозу, посоветовав ей хорошо отдохнуть. Бывшая супруга Федора Бондарчука Светлана считает, что на Мальдивах Чистякова-Ионова сможет набраться сил и новых эмоций. Эта энергия понадобится ей при возвращении на родину.

А звезда сериалов "Физрук" и "Патриот" Владимир Сычев поставил под постом певицы смайлик в виде поднятых вверх ладошек.

"Наташа, проведите свой отпуск дома. Сейчас всем нам нужно сидеть, как говорится, и не высовывать носа", — посоветовала поклонница.

В июне Глюкозе исполнилось 34 года, она замужем и растит двух дочерей — Лидию и Веру. Этим летом певица представила новый сингл — "Мурашки". Поклонники раскритиковали композицию за примитивность музыки и отсутствие смысла.