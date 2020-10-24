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Глюкоза показала сногсшибательную фигуру возле бунгало на Мальдивах

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Глюкоза показала сногсшибательную фигуру возле бунгало на Мальдивах

Мале, 24 октября. Певица Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Ионова, показала поклонникам, как правильно отдыхать на Мальдивах. Звезда надела сексуальный красный купальник и сфотографировалась возле гигантской зеленой бутылки.

Звезда призналась в Instagram, что ей было очень сложно настроиться на отдых. Она добавила, отдых в такое сложное время — это "наглость".

По словам Глюкозы, она много работала и заслужила небольшую передышку. Но когда настало время отпуска, звезда неожиданно заболела коронавирусом. Вместо отдыха на пляже она находилась в самоизоляции, чтобы не заразить членов своей семьи

Она пожелала всем подписчикам крепкого здоровья и попросила "благословить" ее отпуск на Мальдивах. По мнению артистки, добрые пожелания ее "подбодрят".

Глюкоза показала сногсшибательную фигуру возле бунгало на Мальдивах

Звезда показала, как развлекается на островах посреди Индийского океана. Она нашла интересную локацию — кафе-бунгало с декоративными бутылками. На этом фоне ее фигура выглядела сногсшибательно.

"С гордо поднятой... чем?" - пошутила Глюкоза, намекнув на свои ягодицы.

Российская певица Вера Брежнева поддержала Глюкозу, посоветовав ей хорошо отдохнуть. Бывшая супруга Федора Бондарчука Светлана считает, что на Мальдивах Чистякова-Ионова сможет набраться сил и новых эмоций. Эта энергия понадобится ей при возвращении на родину.

А звезда сериалов "Физрук" и "Патриот" Владимир Сычев поставил под постом певицы смайлик в виде поднятых вверх ладошек.

"Наташа, проведите свой отпуск дома. Сейчас всем нам нужно сидеть, как говорится, и не высовывать носа", — посоветовала поклонница.

В июне Глюкозе исполнилось 34 года, она замужем и растит двух дочерей — Лидию и Веру. Этим летом певица представила новый сингл — "Мурашки". Поклонники раскритиковали композицию за примитивность музыки и отсутствие смысла.

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