«TRT на русском» публикует фейки по ситуации с COVID-19 в России

Анкара, 24 октября. TRT освещает ситуацию с COVID-19 в России, искажая действительность. Телеканал намеренно нагнетает ситуацию, об этом сообщает Telegram-канал «Стамбульский волк» в материале для ФАН.

Телеканал TRT опубликовал материал о ситуации с коронавирусной инфекцией в Саратовской области под названием «Антирекорды COVID-19 в России. Мест в больницах не хватает». В видеорепортаже проблема преподносится не как в регионе, а в целой стране.

Глава Саратовской области в свою очередь опроверг слухи о нехватке коечного фонда. По его словам, в регионе достаточно мест для лечения пациентов с COVID-19.

В заключение этого же видеосюжета говорится о российской вакцине от коронавируса Спутник-V. Авторы пытаются навести читателя на сомнение в эффективности российской вакцины. В «подтверждение» приводится статья авторитетного научного журнала Lancet.

Ранее Федеральное агентство новостей совместно с Telegram-каналом «Стамбульский волк» опубликовало расследование по частному СМИ президента Реджепа Тайипа Эрдогана — телеканалу TRT. Издание публикует недостоверные данные на русском языке, чтобы ввести в заблуждение жителей России.