Лукашенко провел переговоры с госсекретарем США

Минск, 24 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает издание "БелТА".

Сообщается, что представитель американского правительства позвонил главе республики. Пока не известно, о чем политики разговаривали.

Майк Помпео 14 октября заявил, что Вашингтон требует от Минска привлечь к ответственности тех, кто, по мнению США, виноват в беспорядках в республике.Также он просил Лукашенко разрешить въезд в страну Тадеушу Кондрусевичу, главе Римско-католической церкви в Белоруссии. Он не может вернуться на родину, так как в августе 2020 года не поздравил Лукашенко с победой на выборах и призвал его выйти на диалог с протестующими.