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МИД ОАЭ: постоянное перемирие в Ливии объединит страну после кризиса

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МИД ОАЭ: постоянное перемирие в Ливии объединит страну после кризиса

Абу-Даби, 24 октября. Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш считает, что соглашение о постоянном прекращении огня поспособствует объединению Ливии после затяжного кризиса.

В официальном Twitter-аккаунте дипломат положительно оценил двустороннюю инициативу по урегулированию ситуации в Ливии. Гаргаш надеется, что соглашение Запада и Востока объединит страну после продолжительных боевых действий.

Также глава МИД ОАЭ отметил, что перемирие между нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армией (ЛНА) обеспечивает безопасность и стабильность в стране.

Напомним, подписание соглашения о постоянном прекращении огня поддержал уже ряд государств. Так, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что мирное урегулирование конфликта поспособствует возрождению социально-экономической инфраструктуры.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что инициативу приветствовали также власти Судана и Иордании. Страны подчеркнули необходимость политического диалога между сторонами кризиса в Ливии.

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