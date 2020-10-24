МИД ОАЭ: постоянное перемирие в Ливии объединит страну после кризиса

Абу-Даби, 24 октября. Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш считает, что соглашение о постоянном прекращении огня поспособствует объединению Ливии после затяжного кризиса.

В официальном Twitter-аккаунте дипломат положительно оценил двустороннюю инициативу по урегулированию ситуации в Ливии. Гаргаш надеется, что соглашение Запада и Востока объединит страну после продолжительных боевых действий.

الأخبار المشجعة من ليبيا الشقيقة تتوالى ومعها تتسع فسحة الأمل بتسوية سياسية قادمة تجمع الليبيين بعد طول اقتتال، وفي هذا السياق نرحب بالإعلان عن الوقف الدائم لإطلاق النار بين الجيش الوطني وحكومة الوفاق، كل خطوة إيجابية هي لصالح ليبيا آمنة ومستقرة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 24, 2020

Также глава МИД ОАЭ отметил, что перемирие между нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийской национальной армией (ЛНА) обеспечивает безопасность и стабильность в стране.

Напомним, подписание соглашения о постоянном прекращении огня поддержал уже ряд государств. Так, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что мирное урегулирование конфликта поспособствует возрождению социально-экономической инфраструктуры.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что инициативу приветствовали также власти Судана и Иордании. Страны подчеркнули необходимость политического диалога между сторонами кризиса в Ливии.