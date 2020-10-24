Раскрыт секрет новой российской системы ПВО

Москва, 24 октября. Новейший российский комплекс ЗРК С-300В4, который должен в скором времени встать на вооружение войск ПВО, обладает уникальными характеристиками и возможностями. К такому выводу пришел известный военный эксперт Игорь Коротченко. В эфире радио Sputnik он обратил внимание, что речь идет о системе, которая способна ликвидировать не только воздушные вражеские цели противника, но и сбивать гиперзвуковые ракеты.

Ранее СМИ сообщили, что в России успешно завершились испытания нового противовоздушного комплекса С-300В4, который способен нейтрализовать различные воздушные цели, находящиеся в радиусе до 400 километров. Главной особенностью комплекса являются его ракеты, которые развивают достаточную скорость для поражения гиперзвуковых вражеских снарядов.

«Все дело в специальных управляемых ракетах, которые благодаря своим параметрам и характеристикам могут нейтрализовать такие вражеские цели», — раскрыл секрет новой российской системы ПВО редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Военный эксперт обратил внимание, что российские инженеры проделали большую работу, создавая комплекс подобного класса. С-300B4 может оснащаться различными снарядами, которые, в том числе, способны без особого труда поражать в воздухе вражеские гиперзвуковые системы.

«Зенитно-ракетный комплекс С-300В4 с момента разработки имел такое важнейшее преимущество, как перехват и уничтожение всего класса оперативно-тактических ракет. Его возможности с самого начала позволяли осуществлять противоракетный перехват за счет наличия в составе специальных зенитных управляемых ракет», – резюмировал Игорь Коротченко.

Ранее Коротченко высказался о переговорах России и США по продлению договора СНВ-3. Он назвал единственный способ, благодаря которому Москва и Вашингтон смогут пролонгировать действие данного документа.