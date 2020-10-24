Клинцевич ответил на обвинения генерала НАТО фразой Столыпина

Заявление немецкого генерал-лейтенанта Йорга Фольмера, что якобы Россия пытается рассорить НАТО и Швецию, говорит о том, что представитель Альянса находится в иллюзии собственных заблуждений, заявил российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич в комментарии ФАН.

Глава оперативного командования "Север" сил НАТО в Европе, немецкий генерал-лейтенант Йорг Фольмер, обвинил Россию в попытке рассорить НАТО и Швецию. Он добавил, что с учетом общей истории страны Альянса не считают Россию врагом, но рассматривают в качестве противника.

На заявление Фольмера отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook. Российский дипломат подчеркнула, что "с учетом нашей общей истории" немецким генералам нужно лучше ее знать.

"Альпы и Дунай помнят", кто "народам Европы свободу принес", а вот натовцы заговариваться начали", — написала Захарова.

По словам Клинцевича, беспрецедентная информационная война привела к тому, что сегодня даже у детей сформировано негативное мнение о России.

"Это часть стратегии, которая была задана много лет назад Соединенными Штатами, которую вассалы молча выполняют. Генерал Фольмер находится в иллюзии собственных заблуждений и как закодированный человек повторяет мантру о России. Есть задача — держать негативную повестку. Все как могут, прогибаясь, выполняют эту задачу", — констатировал собеседник ФАН.

Бывший сенатор считает, что проводимая коллективным Западом политика имеет только одну цель — ослабление России, создание очагов напряженности в экономике, политике, в военной сфере. Для этого используются все возможные методы — прямое вмешательство во внутренние дела России, в политические процессы, а также финансирование некоммерческих организаций с их деструктивной внутриполитической повесткой.

"Запад интересуют только наши территории, наши богатства и невозможность существования России как независимого мощного, сильного государства. В свое время бывший премьер-министр Российской Империи Петр Столыпин верно сказал: "Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия". Мы ее сделали великой и будем дальше укреплять", — подчеркнул аналитик.

Клинцевич подытожил, что заявление генерала-лейтенанта НАТО — это маленький кирпичик в негативную повестку, которая сегодня всеми и вся отрабатывается вокруг Российской Федерации.