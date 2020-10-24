Рогозин уволил главу дирекции космодрома «Восточный» Рогозу

Москва, 24 октября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отстранил от должности начальника дирекции ведомства Евгения Рогозу, сообщает пресс-служба.

Ранее гендиректор Роскосмоса объявил выговор начальнику арестованного руководителя космодрома "Восточный". Об этом стало известно в Twitter.

До этого решением Дмитрия Рогозина был уволен генеральный директор ФКУ «Дирекция космодрома „Восточный“» Евгений Рогоза. — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 24, 2020

Ранее стало известно о том, что суд арестовал главу космодрома "Восточный".