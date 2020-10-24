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Рогозин уволил главу дирекции космодрома "Восточный" Рогозу

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Рогозин уволил главу дирекции космодрома «Восточный» Рогозу

Москва, 24 октября. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отстранил от должности начальника дирекции ведомства Евгения Рогозу, сообщает пресс-служба.

Ранее гендиректор Роскосмоса объявил выговор начальнику арестованного руководителя космодрома "Восточный". Об этом стало известно в Twitter.

Ранее стало известно о том, что суд арестовал главу космодрома "Восточный".

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