Тихановская ушла на изоляцию после беседы с главой МИД Словении

Вильнюс, 24 октября. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ушла на самоизоляцию. Об этом 24 октября сообщили в Reuters.

Недавно женщина провела встречу с министром иностранных дел Словении, у которого вскоре нашли коронавирус. Узнав об этом, Тихановская решила оставаться дома до тех пор, пока не получит отрицательные тесты на COVID-19.

В Белоруссии сейчас накаленная обстановка, ведь до истечения срока "ультиматума" Тихановской остался один день. Женщина пригрозила национальной забастовкой в случае, если президент страны Александр Лукашенко не покинет свой пост и не освободит политзаключенных.