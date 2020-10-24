Слова Папы Римского об однополых парах специально перевели неправильно

Ватикан, 24 октября. Фраза Папы Римского Франциска об однополых парах в фильме американского режиссера российского происхождения Евгения Афинеевского "Франциск" специально переведена неправильно.

Перевод сделан неверно, чтобы повлиять на общественное мнение США перед выборами президента страны.

В оригинальном интервью не упоминались слова "семья" или "брак", но говорилось о "сожительстве". Папа Римский заявлял о состоящих в сожительстве людях, которые могут иметь юридические права. Слова об однополых парах не имели отношения к традиционному браку, основы которого по-прежнему нерушимы.