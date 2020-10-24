Фанаты разглядели на фото у Нюши «округлившийся» живот

Москва, 24 октября. Певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, опубликовала в Instagram снимки в черном платье-комбинации. Фанатов, однако, заинтересовал вовсе не наряд: они разглядели на снимках "округлившийся" живот звезды.

По мнению поклонников, исполнительница в "интересном положении" и всячески старается прикрыть живот рукой или и вовсе встать вполоборота.

"Мне одной показалось, что она беременна?"; "Малыш номер два на подходе?" — задались вопросом интернет-пользователи.

Нюша в 2017 году объявила о помолвке с Игорем Сивовым — экс-участником команды КВН "Четыре татарина". Свадьба прошла на Мальдивах, хотя пара рассматривала также Грецию, Испанию и Африку в качестве места для церемонии.

В ноябре 2018 года Нюша родила дочь в престижной клинике в Майами. Девочку решили назвать Симбой. Сама звезда никак не отвечает на вопросы о втором ребенке. А слухи о беременности игнорирует.

30-летняя Нюша при этом нередко публикует в Instagram откровенные снимки. Недавно она появилась в рекламной публикации в откровенном бирюзовом купальнике, а до этого оголилась для клипа под названием "Пьяные мысли". Однажды Нюша даже решила фотографией с полуобнаженной грудью проиллюстрировать пост о проблемах экологии.