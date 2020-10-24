Молчание Асмус и Харламова о разводе может довести их ребенка до депрессии

Москва, 24 октября. Актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов до сих пор не сообщили о разводе своей дочери Насте. Чем может обернуться для ребенка такое поведение родителей, объяснила семейный психотерапевт, детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова.

Несколько месяцев назад участник Comedy Club Харламов и артистка театра и кино Асмус расстались. Они были женаты восемь лет. О причинах развода ходило много разных слухов, но, как отметил юморист в одном из телешоу, причиной расставания стали угасшие чувства супругов. Несмотря на это, они избежали вражды и продолжают общаться, однако своей дочери Насте говорить о разводе не собираются.

Семейный психотерапевт рассказала, чем может быть опасно молчание родителей о разводе.

«Ребенок должен знать о таких вещах, в любом случае, нельзя оставлять это в секрете. Рано или поздно правда станет известна. Как ни крути подобные новости нанесут ущерб детской психике, порой это доходит даже до глубокой депрессии. Главное, обратить внимание на то, как и в какой момент поговорить с ребенком на эту тему, чтобы снизить риск до минимума», — отметила эксперт.

По мнению психолога, очень важно дать понять ребенку, что его вины в том, что происходит между родителями, нет.

В свою очередь звездные родители заявили, что сделают все от них зависящее, чтобы их развод не стал для дочери ударом.

Ранее телеведущая, психолог и продюсер Алена Алимова высказала свое сомнение по поводу развода артистов. Она считает, что расставание Кристины Асмус и Гарика Харламова больше похоже на имитацию.