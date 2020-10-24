Шоумен Фомин: Собчак «переплюнет» Элизабет Тейлор по количеству мужей

Москва, 24 октября. Организатор светских вечеринок в Москве, актер и шоумен Андрей Фомин предрек журналистке Ксении Собчак много браков. Он считает, что с таким характером она "перещеголяет" актрису Элизабет Тейлор, которая была замужем семь раз.

Фомин уверен, что бьющая через край энергия Собчак не даст ей прожить спокойную и счастливую жизнь вместе с режиссером Константином Богомоловым. Об этом он рассказал журналистке Надежде Стрелец в рамках ее шоу на Youtube.

Шоумен считает, что бывшая ведущая "Дома-2", одиозный кандидат в президенты России и даже актриса не сможет остановиться. Она живет на большой скорости, наслаждается процессом. Ей нравится пробовать что-то новое, это также касается отношений.

"Я думаю, что она только в начале пути и Элизабет Тейлор со своими браками перекурит", - заметил Фомин.

Напомним, что первым мужем Собчак был актер Максим Виторган. В этом браке у журналистки родился сын Платон. Сейчас Виторган встречается с актрисой Нино Нинидзе.

Вторым супругом Собчак стал режиссер "Содержанок" Богомолов. Он предложил журналистке попробовать себя в кино. Собчак сыграла деловую леди в его детективном сериале "Хороший человек". Она заявила, что ни один режиссер не смог найти подход, чтобы раскрыть ее актерский потенциал. Однако Богомолов на съемочной площадке "творил чудеса", и Собчак осталась довольна своей работой.

Поклонники считают, что Богомолов очень подходит Собчак. Он спокойный, уравновешенный человек, "заземляет" стремительную журналистку. В этих отношениях звезда чувствует себя комфортно, поэтому она выглядит очень счастливой.