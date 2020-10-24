Мэр Киева самоизолировался из-за COVID-19

Киев, 24 октября. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подхватил коронавирус. Глава Киева чувствует себя хорошо.

Чтобы не подвергать опасности других людей, Виталий Кличко самоизолировался. О том, что у него выявили COVID-19, глава Киева написал на своей странице в социальной сети Facebook. Он признался, что старался уберечься. Однако работа во время пандемии предполагает риск. Виталий Кличко часто посещал больницы, где лечат пациентов с коронавирусом. Мэр Киева призвал горожан не принаберегать правилами безопасности и не игнорировать угрозу инфекции.