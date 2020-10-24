Сестра Ефремова пожелала Добровинскому смерти от коронавируса из-за глумления

Москва, 24 октября. Анастасия Ефремова написала пост в соцсетях с обращением к адвокату Александру Добровинскому, обвинив его в издевательстве над ее братом.

Родственника российского артиста, ставшего участником резонансной аварии со смертельным исходом, заявила, что желает смерти "омерзительной четверке" от коронавируса. По мнению пользователей, пожелание адресовано потерпевшей стороне и адвокату Добровинскому. Позднее Анастасия удалила свой пост.

В завершение она отметила, что намерена продолжить "борьбу". Семья артиста, по ее словам, сумеет справиться с трудностями, а Михаил Ефремов "соберется и сдюжит".

ДТП с Ефремовым произошло 8 июня в центре Москвы — артист выехал на полосу встречного движения и спровоцировал лобовую аварию. Жертвой происшествия стал 57-летний мужчина. Михаила Ефремова признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы.