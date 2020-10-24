Установлена причина массовой гибели рыбы в Белгородской области

Белгород, 24 октября. В Корочанском районе Белгородской области местные жители сегодня обратили внимание на массовую гибель рыбы в реке Сухой корень и сообщили о случившемся в экстренные службы. Как стало известно ФАН, на место обнаружения оперативно выехали представили администрации, эколог района и оперативные службы.

"Такое впечатление, будто где-то перекрыли источник воды", — поделились мнением очевидцы.

По предварительным данным, гибель не связана с отравлением или токсичным загрязнением ручья.

"Инцидент связан с естественными природными процессами – высох ручей. До этого момента вода в ручье была выше обычного уровня из-за сильных проливных дождей в регионе. Когда водоем стал высыхать, рыба попросту не смогла уйти", — отметили специалисты.

Преимущественно погибли стаи небольших карасей.

Ранее было отмечена массовая гибель рыбы в Аршань-Зельменьском водохранилище в Республике Калмыкия. Берег одного из старейших водоемов региона оказался буквально завален мертвой рыбой.