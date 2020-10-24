Школьникам Пензенской области продлили каникулы на неделю

Пенза, 24 октября. Решение о продлении осенних каникул в Пензенской области принял глава региона Иван Белозерцев. Он сообщил об этом в Instagram.

Школьники получили возможность отдохнуть на неделю дольше, вплоть до 14 ноября, объяснил губернатор. Решение принято с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Каникулы в Пензенской области стартуют 31 октября.

"Эта мера позволит нам разорвать цепочку заражений, так как инкубационный период коронавируса составляет 14 дней", — рассказал Белозерцев.

Глава региона также обратился к родителям школьников и попросил их не выезжать из Пензенской области и страны во время каникул. Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке в России следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.