Экс-возлюбленная Тимати отважилась на бьюти-преображение

Москва, 24 октября. Модель, экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова отважилась на бьюти-преображение. В Instagram она раскрыла секрет своих пухлых губ.

"Вторая вице-мисс России — 2012" этой осенью решила полностью преобразиться. Сначала отрезала длинные локоны, а затем отправилась к косметологу за "уколами красоты".

"Я как раз сделала губы несколько дней назад. 0,6 миллилитров геля. До этого делала у другого доктора, но я даже не вспомню, когда это было, очень давно", — поделилась Шишкова с подписчиками.

Экс-возлюбленная Тимати рассказала и о других бьюти-процедурах, которые старается делать регулярно. Например, поддерживать кожу лица в тонусе ей помогает специальный роллер, которым она делает себе массаж. У модели сухая кожа лица, поэтому особое внимание она уделяет увлажнению. А вот подтяжка лица нитями пришлась модели не по душе. Она заявила, что против подобных процедур, которые могут привести к фиброзу тканей.

Шишкова недавно заинтриговала поклонников в Instagram фотографией с гигантскими розами. Некоторые интернет-пользователи решили, что у модели появился возлюбленный.