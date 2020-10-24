Политолог оценил шансы США «подружиться» с Россией в Арктике

Москва, 24 октября. США не способны закрепить свои позиции в арктическом регионе ради блокировки КНР. Вашингтон не сумеет наладить сотрудничество с Москвой в этом направлении, считает политолог Александр Перенджиев.

Обозреватель издания The National Interest Генри-Николас Гроссман считает, что Белый дом должен договориться с Кремлем в сфере сотрудничества по арктическому направлению, чтобы эффективно противостоять Пекину.

В беседе с "Экономикой сегодня" Перенджиев отметил, что такой вариант развития событий определенно в интересах США. Однако партнерство с Россией можно установить только в том случае, если не будет противостояния с Китаем. Москва готова дружить с другими государствами в Арктике вместе с китайской стороной.

Политолог подчеркнул, что Вашингтон самостоятельно разрушил все условия для экономического партнерства. Эту проблему американцам необходимо решать своими силами.