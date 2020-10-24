Политолог рассказал, как экс-советник Джонсона выдал кибератаки на РФ

Бывший советник премьер-министра Великобритании Марк Седвилл прокололся и выдал кибератаки британских спецслужб и шпионаж против России, проводимые задолго до инцидента в Солсбери, обратил внимание политолог, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в комментарии ФАН.

Экс-советник Бориса Джонсона по нацбезопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл сообщил, что в ответ на инцидент в Солсбери британские власти приняли в отношении России ряд "негласных мер". В числе скрытых мер он назвал препятствование незаконному выводу денег из России.

По словам Корнилова, заявление экс-помощника Джонсона о скрытых мерах против России ни для кого не новость. Однако интереснее то, что он рассказал о кибератаках на Россию, которые проводились еще до инцидента со Скрипалями и до 2014 года.

"Седвилл сказал то, что нам и так известно: Лондон ведет войну против России на всех возможных пространствах. Он прямо сказал, что и в киберпространстве британские спецслужбы проводят атаки против России. При этом нас все время бездоказательно упрекали в том, что это мы занимается кибератаками. В том-то и разница: наших преступлений против США, Британии, кого-то еще ни в киберпространстве, ни в плане отравления они так и не доказали, а сами уже открыто признаются, что воюют с Россией", — отметил политолог.

Эксперт добавил, что заявление о том, что якобы инцидент в Солсбери стал отправной точкой для этих "негласных мер", не соответствует действительности. Корнилов напомнил, как голландские СМИ ранее с гордостью рассказывали, что спецслужбам Нидерландов удалось выйти на российских хакеров из так называемого Fancy Bear, которых обвинили во вмешательстве в американские выборы.

"Помогла голландская спецслужба, которая уже несколько лет (до 2014 года, до войны на Украине, до Скрипалей) вела выборочный шпионаж за государственными учреждениями Российской Федерации. Они это делали, они это не скрывают, то есть не в Скрипалях дело, не в войне на Украине. Дело в том, что они действительно воюют с Россией, в чем прямо признаются", — констатировал политолог.

Корнилов рассказал, как России нужно реагировать на атаки со стороны Запада. По мнению политолога, Москва должна зеркально отвечать на выпады западных стран.

"России нужно понимать, что война идет. Нужно воевать так же, такими же методами, может быть, не бравировать этим, не афишировать, но принимать адекватные меры, в том числе и для защиты своего киберпространства. Когда европейские спецслужбы прямо признаются, что занимаются хакерством, кибератаками против России, надо защищать себя и свои госучреждения от таких действий", — подытожил политолог.

Ранее Корнилов прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о Европе, которая не имеет понятия о взаимоуважительном разговоре с Россией.